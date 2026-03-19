Medienupdate zum Song Contest 2026Jetzt kostenlos streamen
Live Spezial - Unterhaltung
Folge 8: Medienupdate zum Song Contest 2026
36 Min.Folge vom 19.03.2026
Mit einem großen Medienupdate in der Wiener Stadthalle hat der ORF neue Einblicke in den Eurovision Song Contest gegeben: Dabei wurde das Maskottchen Auri enthüllt, sowie erste Programmhöhepunkte und das Rahmenprogramm für die Shows im Mai präsentiert. Interims-Generaldirektorin Ingrid Thurnher zeigte sich zudem optimistisch: Man sei "total perfekt im Zeitplan". Sendungshinweis: Aktuell nach eins, 19. März 2026, 13.20 Uhr in ORF 2
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Live Spezial - Unterhaltung
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2