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Live Spezial - Unterhaltung

Medienupdate zum Song Contest 2026

ORF2Staffel 1Folge 8vom 19.03.2026
Medienupdate zum Song Contest 2026

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Folge 8: Medienupdate zum Song Contest 2026

36 Min.Folge vom 19.03.2026

Mit einem großen Medienupdate in der Wiener Stadthalle hat der ORF neue Einblicke in den Eurovision Song Contest gegeben: Dabei wurde das Maskottchen Auri enthüllt, sowie erste Programmhöhepunkte und das Rahmenprogramm für die Shows im Mai präsentiert. Interims-Generaldirektorin Ingrid Thurnher zeigte sich zudem optimistisch: Man sei "total perfekt im Zeitplan". Sendungshinweis: Aktuell nach eins, 19. März 2026, 13.20 Uhr in ORF 2

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