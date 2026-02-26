Medienupdate zum Eurovision Song Contest 2026Jetzt kostenlos streamen
Live Spezial - Unterhaltung
Folge 7: Medienupdate zum Eurovision Song Contest 2026
31 Min.Folge vom 26.02.2026
Der Song Contest rückt immer näher – im Medienupdate standen spannende Einblicke zu Sicherheit, Nachhaltigkeit und dem Green Room auf dem Programm. Wer live dabei sein möchte, hat außerdem am 26. März um 15 Uhr die letzte Chance, Tickets zu erwerben. Sendungshinweis: Aktuell nach eins, 26. Februar 2026, 13.23 Uhr in ORF 2
