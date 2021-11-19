Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Episode 14

DMAXFolge vom 19.11.2021
Episode 14

Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge vom 19.11.2021: Episode 14

44 Min.Folge vom 19.11.2021Ab 12

An der Sam Rayburn-Talsperre wurde ein gekentertes Boot gemeldet. Morgan Inman und Austin Cryer machen sich sofort auf den Weg zur Unfallstelle. Cynde Aguilar und David Hopkins untersuchen derweil im Tom Green County die Kadaver von toten Vögeln. Wurden die Federtiere vergiftet? Die beiden Jagdaufseher stellen im US-Bundesstaat Texas weitere Nachforschungen an. Und in Port Arthur hat sich ein Alligator-Weibchen mit seinen Jungen auf ein Schulgelände verirrt. Wildhüter Mike Boone soll die Reptilien einfangen, bevor dort jemand zu Schaden kommt.

