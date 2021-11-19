Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 19.11.2021: Episode 14
44 Min.Folge vom 19.11.2021Ab 12
An der Sam Rayburn-Talsperre wurde ein gekentertes Boot gemeldet. Morgan Inman und Austin Cryer machen sich sofort auf den Weg zur Unfallstelle. Cynde Aguilar und David Hopkins untersuchen derweil im Tom Green County die Kadaver von toten Vögeln. Wurden die Federtiere vergiftet? Die beiden Jagdaufseher stellen im US-Bundesstaat Texas weitere Nachforschungen an. Und in Port Arthur hat sich ein Alligator-Weibchen mit seinen Jungen auf ein Schulgelände verirrt. Wildhüter Mike Boone soll die Reptilien einfangen, bevor dort jemand zu Schaden kommt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.