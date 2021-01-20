Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 20.01.2021: Folge 8
44 Min.Folge vom 20.01.2021Ab 12
Der Rasenmäher der alten Dame läuft wieder. Jetzt kann sich Jagdaufseher Kegan Gould seiner eigentlichen Aufgabe widmen. In Texas hat jemand am Straßenrand mehrere Tierkadaver entsorgt. Das ist im zweitgrößten US-Bundesstaat verboten. Matt Kiel und Dayton Isaacs machen unterdessen im „Lone Star State“ ihr Patrouillenboot einsatzbereit. Das Duo sieht auf dem Brazos River nach dem Rechten. Und Trent Herchman und sein Wildhüterkollege Steve Stapleton sind im Van Zandt County einem Mann auf der Spur, der offenbar seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat.
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.