Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Episode 16

DMAXFolge vom 23.11.2021
Episode 16

Episode 16Jetzt kostenlos streamen

Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge vom 23.11.2021: Episode 16

44 Min.Ab 12

Eine brennende Zigarette kann im trockenen Gras bei extremer Hitze ein Inferno auslösen. Das sollte der Angler am Lake Mexia eigentlich wissen. Deshalb spricht Jagdaufseher Dustin Delgado im US-Bundesstaat Texas eine Verwarnung aus. Cynde Aguilar erprobt unterdessen am Schießstand ihre Treffsicherheit mit einer 9-Millimeter-Pistole. Denn Wildhüter:innen müssen den Umgang mit der Waffe regelmäßig trainieren. Und im Callahan County droht Gefahr durch kranke Köderfische. In öffentlichen Gewässern könnten die Parasiten erheblichen Schaden anrichten.

