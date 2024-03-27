Love Coach Robert Nissel
Folge 1: Ein Liebesmanko
14 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12
Mehr Liebe braucht der Mensch. Davon ist Love Coach Robert Nissel überzeugt. Zuerst soll Johanna die kosmische Liebesenergie zu spüren bekommen. Die 44-jährige Kärntnerin ist Transfrau, hat vor vier Jahren mit der Hormontherapie begonnen und hatte bisher kein Glück in der Liebe. Per Love-Coaching soll sich das nun ändern.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
