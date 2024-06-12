Love Coach Robert Nissel
Folge 6: Das Best Of
50 Min.Folge vom 12.06.2024Ab 12
Als selbsternannter Love Coach möchte Robert Nissel die Herzen verirrter Liebeshungriger wieder auf Kurs bringen. Seinen Schützlingen steht er mit Rat und Tat zur Seite. Zu ihnen zählen unter anderem Transfrau Johanna, bei der sich das Liebesglück nicht einstellen will und Daniel, bei dem es beim Sex nicht so richtig läuft. Langzeitsingle Lorenz, Liridona und das Paar Roman und Brigitte, das bereits seit 20 Jahren zusammen ist, suchen Rat bei Robert Nissel.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Love Coach Robert Nissel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: JOYN AT