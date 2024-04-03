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Love Coach Robert Nissel

Schmetterlinge

Joyn ATStaffel 1Folge 5vom 03.04.2024
Schmetterlinge

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Love Coach Robert Nissel

Folge 5: Schmetterlinge

10 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 12

Bei Liridona ist auf den ersten Blick nicht klar, warum sie Problemchen in der Liebe hat. Jung, hübsch und eine positive Ausstrahlung. Doch die Männer, an die sie gerät, entpuppen sich schnell als die Falschen. Die perfekte Mission für Love Coach Robert Nissel, der ihr helfen möchte, an ihrem Bauchgefühl zu arbeiten.

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