Love Coach Robert Nissel
Folge 5: Schmetterlinge
10 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 12
Bei Liridona ist auf den ersten Blick nicht klar, warum sie Problemchen in der Liebe hat. Jung, hübsch und eine positive Ausstrahlung. Doch die Männer, an die sie gerät, entpuppen sich schnell als die Falschen. Die perfekte Mission für Love Coach Robert Nissel, der ihr helfen möchte, an ihrem Bauchgefühl zu arbeiten.
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Love Coach Robert Nissel
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: JOYN AT