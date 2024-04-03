Wo geht’s hier zur Gonzagagasse?Jetzt kostenlos streamen
Love Coach Robert Nissel
Folge 3: Wo geht’s hier zur Gonzagagasse?
12 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 12
Love Coach Robert Nissel trifft auf den 40-jährigen Langzeitsingle Lorenz. Am Alleinsein wird sich so bald nichts ändern, denn er braucht enorme Überwindung um Frauen anzusprechen. Wenn es dann doch mal klappt, kommt der Junggeselle kaum über oberflächlichen Smalltalk hinaus. Ein bizarr wirkendes Puppenspiel soll ihm helfen, die ersten Schritte zu verinnerlichen.
Love Coach Robert Nissel
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© JOYN AT