Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Love Coach Robert Nissel

Wo geht’s hier zur Gonzagagasse?

Joyn ATStaffel 1Folge 3vom 03.04.2024
Wo geht’s hier zur Gonzagagasse?

Wo geht’s hier zur Gonzagagasse?Jetzt kostenlos streamen

Love Coach Robert Nissel

Folge 3: Wo geht’s hier zur Gonzagagasse?

12 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 12

Love Coach Robert Nissel trifft auf den 40-jährigen Langzeitsingle Lorenz. Am Alleinsein wird sich so bald nichts ändern, denn er braucht enorme Überwindung um Frauen anzusprechen. Wenn es dann doch mal klappt, kommt der Junggeselle kaum über oberflächlichen Smalltalk hinaus. Ein bizarr wirkendes Puppenspiel soll ihm helfen, die ersten Schritte zu verinnerlichen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Love Coach Robert Nissel
Joyn AT
Love Coach Robert Nissel

Love Coach Robert Nissel

Alle 1 Staffeln und Folgen