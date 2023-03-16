Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2 Folge 1: Happy St. Patrick's Day

PULS 4Staffel 2Folge 1vom 16.03.2023
10 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 6

In der ersten Folge der zweiten Staffel von "Luggi, mach was draus" besucht unser Starkoch Luggi Ziesel eine Wohngemeinschaft, die gerne auch einmal kulinarisch den St. Patrick's Day zelebrieren möchte. Wird Luggi es schaffen, die Erwartungen zu erfüllen und ein würdiges Menü zu zaubern?

