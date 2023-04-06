Staffel 02 Folge 04: Wenn der Osterhase klopftJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Staffel 02 Folge 04: Wenn der Osterhase klopft
10 Min.Folge vom 06.04.2023Ab 6
Im großen Staffelfinale von "Luggi, mach was draus" beschreitet unser Spitzenkoch neue Wege und versucht sich, passend zum Anlass eines Oster-Dinners, an einem rein vegetarischen Menü. Kann das Experiment glücken & wird Luggi seine Gastgeber:innen überzeugen können?
