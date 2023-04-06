Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Luggi, mach was draus

Staffel 02 Folge 04: Wenn der Osterhase klopft

PULS 4Staffel 2Folge 4vom 06.04.2023
Staffel 02 Folge 04: Wenn der Osterhase klopft

Staffel 02 Folge 04: Wenn der Osterhase klopftJetzt kostenlos streamen

Luggi, mach was draus

Folge 4: Staffel 02 Folge 04: Wenn der Osterhase klopft

10 Min.Folge vom 06.04.2023Ab 6

Im großen Staffelfinale von "Luggi, mach was draus" beschreitet unser Spitzenkoch neue Wege und versucht sich, passend zum Anlass eines Oster-Dinners, an einem rein vegetarischen Menü. Kann das Experiment glücken & wird Luggi seine Gastgeber:innen überzeugen können?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Luggi, mach was draus
PULS 4
Luggi, mach was draus

Luggi, mach was draus

Alle 2 Staffeln und Folgen