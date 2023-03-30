Staffel 02 Folge 03: Ein Dinner zum JubiläumJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Staffel 02 Folge 03: Ein Dinner zum Jubiläum
10 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 6
In einer neuen Folge von "Luggi, mach was draus" nimmt unser Starkoch Luggi Ziesel erneut die Herausforderung an, in einer fremden Küche ein Menü zuzubereiten. Diesmal gilt es, einem Paar zum 30-jährigen Jubiläum ein angemessenes Dinner zu servieren. Kann Luggi die Aufgabe meistern?
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen