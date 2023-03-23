Staffel 02 Folge 02: Ein unvergessliches GeburtstagsmenüJetzt kostenlos streamen
Luggi, mach was draus
Folge 2: Staffel 02 Folge 02: Ein unvergessliches Geburtstagsmenü
10 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 6
In dieser Ausgabe von "Luggi, mach was draus" zaubert unser Starkoch Luggi Ziesel mit wenigen Hilfsmitteln und viel Talent ein Geburtstagsmenü der Extraklasse.
Genre:ENTERTAINMENT, KOCHEN
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen