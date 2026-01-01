Luggi, mach was draus
2 StaffelnAb 6
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Luggi, mach was draus
Haubenkoch Lukas Ziesel stellt sich der spannenden Koch-Challenge: Was mach ich denn daraus? Seine Herausforderer: Familien aus ganz Österreich. Sie laden den Salzburger Haubenkoch Luggi Ziesel zu sich ein und servieren ihm zehn Zutaten, aus denen er spontan ein g'schmackiges Drei-Gänge-Menü zaubern muss! Wie sehr Luggi dabei wohl ins Schwitzen kommt, erleben wir in LUGGI, MACH WAS DRAUS!
Genre:Unterhaltung, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: Joyn
Enthält Produktplatzierungen
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