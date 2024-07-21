Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Märchensommer: Die kleine Meerjungfrau - neu erfischt

Märchensommer: Alice im Wunderland - neu erträumt

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 21.07.2024
Märchensommer: Alice im Wunderland - neu erträumt

Märchensommer: Alice im Wunderland - neu erträumtJetzt kostenlos streamen

Märchensommer: Die kleine Meerjungfrau - neu erfischt

Folge 1: Märchensommer: Alice im Wunderland - neu erträumt

108 Min.Folge vom 21.07.2024

Auf der Suche nach ihrer Katze „Dreamy“ landet Tagträumerin Alice im Wunderland und trifft dort auf dessen wundersame Bewohnerinnen und Bewohner, die ihr helfen müssen, ihre Katze vor der Herzkönigin zu retten. Ob Alice „Dreamy“ wiedersehen wird? Interaktives Märchenwandertheater auf Schloss Poysbrunn.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Märchensommer: Die kleine Meerjungfrau - neu erfischt
ORF Kids
Märchensommer: Die kleine Meerjungfrau - neu erfischt

Märchensommer: Die kleine Meerjungfrau - neu erfischt

Alle 1 Staffeln und Folgen