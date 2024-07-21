Märchensommer: Alice im Wunderland - neu erträumtJetzt kostenlos streamen
Märchensommer: Die kleine Meerjungfrau - neu erfischt
Folge 1: Märchensommer: Alice im Wunderland - neu erträumt
108 Min.Folge vom 21.07.2024
Auf der Suche nach ihrer Katze „Dreamy“ landet Tagträumerin Alice im Wunderland und trifft dort auf dessen wundersame Bewohnerinnen und Bewohner, die ihr helfen müssen, ihre Katze vor der Herzkönigin zu retten. Ob Alice „Dreamy“ wiedersehen wird? Interaktives Märchenwandertheater auf Schloss Poysbrunn.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Märchensommer: Die kleine Meerjungfrau - neu erfischt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0