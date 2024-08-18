Märchensommer: Die kleine Meerjungfrau - neu erfischtJetzt kostenlos streamen
Märchensommer: Die kleine Meerjungfrau - neu erfischt
Folge 1: Märchensommer: Die kleine Meerjungfrau - neu erfischt
88 Min.Folge vom 18.08.2024
An ihrem 16. Geburtstag wird Adrianas großer Wunsch wahr: Sie darf den Ozean verlassen und die Welt der Menschen kennenlernen. Wie es der Zufall so will, trifft sie auf Prinz Idris und sofort ist es um sie geschehen. Verliebt bis über alle Schuppen will sie den Prinzen wiedersehen. Doch wie soll ihr das gelingen? So ganz ohne Beine und mit einem Fischschwanz?
