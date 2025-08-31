Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 2vom 31.08.2025
101 Min.Folge vom 31.08.2025

Schneewittchen versteht den Wirbel um ihre Schönheit nicht – und schon gar nicht, warum sie das Schloss verlassen muss. Bei den 7 Zwergen findet sie ein neues Zuhause, bis ein vergifteter Apfel alles verändert. Inhalt: Wer kann sie jetzt noch retten? Der Zauberspiegel oder doch nur ein Prinz? Der komische Papagei oder die 7 Zwerge? Eure Hilfe ist gefragt. Macht Euch auf die Suche nach dem magischen Zaubertrank, nach dem passenden Zauberspruch und nach einem geeigneten Prinzen! Nur so könnt Ihr Schneewittchen aus dem Zauberschlaf wecken. Bildquelle: Verein Märchensommer/Martin Hesz

