Magie der Museen: Das Musée d'Orsay, Paris

ORF2Staffel 1Folge 2vom 03.01.2026
Magie der Museen: Das Musée d'Orsay, Paris

Im Mittelpunkt der TV-Dokumentation "Magie der Museen" steht das Musée d’Orsay in Paris mit seinen bedeutendsten Kunstwerken. Die international renommierte Choreografin Sasha Waltz besucht das Museum und setzt sich mit Werken wie "Olympia" von Manet, "Der Ursprung der Welt" von Courbet und den "Blauen Seerosen" von Monet auseinander. Der britische Kunsthistoriker Dr. Matt Lodder führt mit Humor durch die Dokumentation und verfolgt das Ziel, Kunst möglichst lebensnah zu vermitteln. So entsteht ein emotionales, filmisches Kunsterlebnis hinter den Mauern eines der bekanntesten Museen der Welt. Regie: Julie Kirchhoff Bildquelle: ORF/Navigator Film/Konrad Waldmann

