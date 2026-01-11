Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 3vom 11.01.2026
52 Min.Folge vom 11.01.2026

Im Mittelpunkt der Dokumentation stehen die Uffizien in Florenz mit ihren bedeutenden Kunstwerken. Sie gelten als eines der bekanntesten Kunstmuseen der Welt und sind mit rund zwei Millionen Besuchern im Jahr einer der Hauptanziehungspunkte von Florenz. Diesmal können die Zuschauer durch die Augen von Modedesigner Wolfgang Joop auf berühmte Gemälde wie "Die Geburt der Venus" von Botticelli, "Tondo Doni" von Michelangelo und "Judith und Holofernes" von Gentileschi blicken, die bei genauer Betrachtung vieles an Geschichten, Geheimnissen und Gefühlen erzählen. Bildquelle: ORF/Navigator Film

