Magie der Museen: Alte Nationalgalerie, Berlin

ORF2Staffel 1Folge 4vom 14.02.2026
Folge 4: Magie der Museen: Alte Nationalgalerie, Berlin

53 Min.Folge vom 14.02.2026

Als "Tempel deutscher Kunst" 1876 eröffnet, wurde die Alte Nationalgalerie zum Symbol einer Kulturnation – und zeigte doch früh auch Impressionisten. Heute vereint sie Meisterwerke von Klassizismus bis Moderne, darunter Caspar David Friedrichs "Mönch am Meer". Malerin Katharina Grosse erkundet das Haus und seine Geschichte – von NS-Beschlagnahmungen und Kriegsschäden über die Teilung Berlins bis zur Wiedervereinigung. Ein Museum, in dem sich deutsche Kunst und Geschichte spiegeln. Bildquelle: ORF/Navigator Film/Yousef Iskandar

