Magische Weihnachten: Rund ums VanillekipferlJetzt kostenlos streamen
Magische Weihnachten
Folge 18: Magische Weihnachten: Rund ums Vanillekipferl
25 Min.Folge vom 20.12.2024
Das Vanillekipferl gilt als das Weihnachtsgebäck schlechthin – ein zarter Mürbteigtraum, der auf der Zunge zergeht, mit dem Geschmack von Nüssen und eleganter, kostbarer Vanille. Deshalb dreht sich in der neuen Ausgabe von "Magische Weihnachten“ alles „Rund ums Vanillekipferl“. Die Sendung lüftet die Rezept-Geheimnisse mancher niederösterreichischer und Tiroler Küchen und blickt auf die Entstehung des so beliebten Weihnachtsgebäcks. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magische Weihnachten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0