Magische Weihnachten: Rund ums Vanillekipferl

ORF IIIStaffel 1Folge 18vom 20.12.2024
25 Min.Folge vom 20.12.2024

Das Vanillekipferl gilt als das Weihnachtsgebäck schlechthin – ein zarter Mürbteigtraum, der auf der Zunge zergeht, mit dem Geschmack von Nüssen und eleganter, kostbarer Vanille. Deshalb dreht sich in der neuen Ausgabe von "Magische Weihnachten“ alles „Rund ums Vanillekipferl“. Die Sendung lüftet die Rezept-Geheimnisse mancher niederösterreichischer und Tiroler Küchen und blickt auf die Entstehung des so beliebten Weihnachtsgebäcks. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

