Magische Weihnachten: Von Schokolade und PralinenJetzt kostenlos streamen
Magische Weihnachten
Folge 20: Magische Weihnachten: Von Schokolade und Pralinen
25 Min.Folge vom 13.12.2025
Chocolatiers aus Tirol und Vorarlberg zeigen, wie regionale Zutaten und Handwerkskunst die Weihnachtszeit versüßen. Von fair gehandeltem Kakao und Tiroler Grauvieh-Milch bis zu kunstvollen Pralinen und innovativen Schokoladenkreationen reicht die Reise durch traditionsreiche Betriebe. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader
