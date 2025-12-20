Magische Weihnachten: St. PöltenJetzt kostenlos streamen
Magische Weihnachten
Folge 21: Magische Weihnachten: St. Pölten
Romantisch ist die magische Weihnachtszeit in St. Pölten. Überall in der Stadt gibt es Vorbereitungen für den Advent und das Weihnachtsfest. Da werden Adventkränze geflochten, Kekse gebacken und und die schönsten Weihnachtslieder werden in der Franziskanerkirche angestimmt. Magische Weihnachten blicken hinter die Klostermauern und besuchen die Schulschwestern bei ihren Vorbereitungen wie dem Krippen aufstellen. Am Weihnachtsabend wird das Evangelium nach Lukas gelesen, bevor der Abend in gemeinsamer Runde bei einem ruhigen Essen ausklingt. Einen Ausblick auf Silvester gibt es in der Konditorei, wo süße Silvestergrüße gezaubert werden. Die Heiligen Drei Könige bilden den Abschluss der Weihnachtsfeiertage. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader
