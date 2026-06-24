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Major Crimes

Neues Spiel

WarnerStaffel 1Folge 1vom 24.06.2026
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Major Crimes

Folge 1: Neues Spiel

42 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Nachdem das "Major Crimes"-Team seine frühere Chefin Brenda verabschiedet hat, übernimmt Captain Sharon Raydor die Leitung - keine leichte Aufgabe für die neue Vorgesetzte. Gleich ihr erster Fall verlangt ihr alles ab: Eine brutale Überfallserie mit Todesopfern führt zu ehemaligen Marines als Verdächtigen.

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