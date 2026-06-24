Major Crimes
Folge 1: Neues Spiel
42 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Nachdem das "Major Crimes"-Team seine frühere Chefin Brenda verabschiedet hat, übernimmt Captain Sharon Raydor die Leitung - keine leichte Aufgabe für die neue Vorgesetzte. Gleich ihr erster Fall verlangt ihr alles ab: Eine brutale Überfallserie mit Todesopfern führt zu ehemaligen Marines als Verdächtigen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen