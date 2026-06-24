Major Crimes
Folge 8: Falsche Spuren
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein alter Mordfall aus dem Jahr 2004 holt Tao ein: Damals wurde Will Reichman wegen der Tötung seiner Frau Elaine verurteilt - maßgeblich aufgrund der Aussage seiner zehnjährigen Tochter Lydia. Doch nun weisen neu entdeckte Blutspuren am Tatort auf einen unbekannten Täter hin, und Reichman kommt frei. Während sein Anwalt von einem Justizirrtum spricht, bleibt Tao von dessen Schuld überzeugt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen