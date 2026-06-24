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Major Crimes

Vergiftet

WarnerStaffel 1Folge 9vom 24.06.2026
Vergiftet

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Major Crimes

Folge 9: Vergiftet

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Als in einer Bar die Leiche eines Mannes entdeckt wird, deutet zunächst alles auf eine Drogen-Überdosis hin. Doch die Autopsie offenbart: Er wurde vergiftet. Das Team ist schockiert, denn bei dem Toten handelt es sich um Detective Michael Adams aus Las Vegas. Sein Partner versichert, Adams habe gerade an keinem Fall gearbeitet. Sharon und ihre Leute stoßen schon bald auf Laura Elkins, die kurz vor seinem Tod Kontakt zum Kollegen hatte.

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