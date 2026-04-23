Making Manson
Folge 1: Die Wurzeln des Bösen
59 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 16
Charles Manson - ein Mann von geringer Körpergröße, doch großem Ego und einer schweren Persönlichkeitsstörung. Gleichzeitig war sein Charisma so stark, dass er vor allem weibliche Anhänger in einer Art Sekte um sich scharrte. "The Family" war geboren und ihre Mitglieder waren bereit, über Leichen zu gehen ...
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Making Manson
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sphere Abacus Ltd.