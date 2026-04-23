Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Making Manson

Die Wurzeln des Bösen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 23.04.2026
Die Wurzeln des Bösen

Die Wurzeln des BösenJetzt kostenlos streamen

Making Manson

Folge 1: Die Wurzeln des Bösen

59 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 16

Charles Manson - ein Mann von geringer Körpergröße, doch großem Ego und einer schweren Persönlichkeitsstörung. Gleichzeitig war sein Charisma so stark, dass er vor allem weibliche Anhänger in einer Art Sekte um sich scharrte. "The Family" war geboren und ihre Mitglieder waren bereit, über Leichen zu gehen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Making Manson
Kabel Eins Doku
Making Manson

Making Manson

Alle 1 Staffeln und Folgen