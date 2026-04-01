Helter Skelter: Der Sommer der FinsternisJetzt kostenlos streamen
Making Manson
Folge 2: Helter Skelter: Der Sommer der Finsternis
56 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 16
Exklusive Interviews enthüllen neue Details darüber, was zu den berüchtigten Verbrechen führte, während Manson seine Version des Motivs schildert. Im Jahr 1969 geschahen unter Mansons Anordnung sechs Morde, die als die "Tate-Morde" in die Geschichte eingehen sollten.
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Making Manson
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sphere Abacus Ltd.