Das Vermächtnis des GrauensJetzt kostenlos streamen
Making Manson
Folge 3: Das Vermächtnis des Grauens
58 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 16
Charles Manson beteuert seine Unschuld an den Morden und spricht offen über den Prozess, der das Amerika der 1960er-Jahre für immer verändern sollte. Je näher er dem Tod kommt, desto mehr enthüllt Manson über seine kriminelle Vergangenheit und sein Leben im Gefängnis.
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Making Manson
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sphere Abacus Ltd.