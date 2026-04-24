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Making Manson

Das Vermächtnis des Grauens

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 24.04.2026
Das Vermächtnis des Grauens

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Making Manson

Folge 3: Das Vermächtnis des Grauens

58 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 16

Charles Manson beteuert seine Unschuld an den Morden und spricht offen über den Prozess, der das Amerika der 1960er-Jahre für immer verändern sollte. Je näher er dem Tod kommt, desto mehr enthüllt Manson über seine kriminelle Vergangenheit und sein Leben im Gefängnis.

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