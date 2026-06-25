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Marie Brand

Marie Brand und die falsche Wahrheit

ORF2Staffel 1Folge 10vom 25.06.2026
Marie Brand und die falsche Wahrheit

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Folge 10: Marie Brand und die falsche Wahrheit

90 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Nach einer wilden Geburtstagsfeier wird der junge Ben Thiele tot aufgefunden. Seine Ex-Freundin Isabell Lauterbach steht unter Schock – sie hat keinerlei Erinnerung an die Nacht. Kommissarin Marie Brand und Jürgen Simmel rekonstruieren die Ereignisse und stoßen auf Hinweise auf K.o.-Tropfen. Doch bleibt unklar, ob sie tatsächlich für den Gedächtnisverlust verantwortlich sind oder eine andere Rolle im Fall spielen. Besetzung: Mariele Millowitsch (Marie Brand) Hinnerk Schönemann (Jürgen Simmel) Julian Weigend (Wolfgang Lauterbach) Paula Paul (Elke Lauterbach) Hanno Friedrich (Klaus Thiele) Anna-Lena Schwing (Isabell Lauterbach) Florian Anderer (Victor Holtmann) Nora Solcher (Melanie Josten) Charlotte Krause (Ella Wittmer) Regie: Michael Zens Koproduktion ZDF/ORF Bildquelle: ORF/ZDF/Guido Engels

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