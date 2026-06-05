Marie Brand und der entsorgte MannJetzt kostenlos streamen
Marie Brand
Folge 9: Marie Brand und der entsorgte Mann
Auf dem Gelände eines Recyclinghofs wird eine männliche Leiche gefunden. Neben Firmeninhaber Kai Milas und der eifersüchtigen Freundin des Toten gerät auch eine Gruppe von Umweltschützern in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen. Offenbar wurde dem Mordopfer der tragischen Unfalltod eines Umweltaktivisten zum Verhängnis. Privat zwingt ein Wasserrohrbruch Marie, vorrübergehend bei ihrem Kollegen Simmel unterzuschlüpfen. Ausgerechnet jetzt ist Simmel jedoch mit seiner neuen Freundin Annika zusammengezogen und diese hält Marie prompt für mehr als eine Kollegin. Besetzung: Mariele Millowitsch (Marie Brand) Hinnerk Schönemann (Jürgen Simmel) Thomas Heinze (Gustav Engler) Vidina Popov (Leslie Hollmann) Ceci Chuh (Jasmin Schulte) Ricarda Seifried (Juna Becker) Tanja Schleiff (Monika Schottbusch) Emanuel Fellmer (Kai Milas) Joachim Raaf (Patrick Schottbusch) Regie: Oliver Schmitz Bildquelle: ORF/ZDF/Guido Engels
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