Married to Real Estate
Folge vom 02.07.2022: Schlaflos in Atlanta
44 Min.Folge vom 02.07.2022
Jessica und Jeff sind von New York nach Atlanta gezogen und wollen ihr erstes Haus kaufen. Die beiden träumen schon ewig von einem Mid-Century-Haus, das architektonisch hervorsticht, ein großes Wohnzimmer und Büroräume hat, da sie von zuhause aus arbeiten, sowie einen Garten für ihren Hund. Ihr Budget beträgt 650.000 Dollar inklusive Renovierung. Nachdem sie mithilfe von Egypt und Mike ein Haus mit großem Potenzial gefunden haben, teilt Mike seine Energie zwischen Renovierung und Erhalt der architektonischen Highlights auf, während Egypt für die Gemütlichkeit und den klassischen Stil sorgt, den sich ihre Kunden wünschen. Während der Renovierung gestaltet Egypt auch das Kinderzimmer ihrer 2-jährigen Tochter neu.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.