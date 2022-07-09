Married to Real Estate
Folge vom 09.07.2022: Homeoffice im Keller
45 Min.Folge vom 09.07.2022
Marni und Maurice haben zwei kleine Jungs und hohe Ziele für ihren Hauskauf. Sie haben ihre Traumgegend in der Nähe von Atlanta gefunden, hatten aber bisher kein Glück bei der Suche nach einer Immobilie in ihrem Budget. Egypt und Mike helfen, ihre Komfortzone zu verlassen und Häuser in Betracht zu ziehen, die großes Renovierungs-Potenzial mit sich bringen. Die Liste der Bedürfnisse ist lang und umfasst zwei Büros, mehrere Wohnräume und einen Platz für die Jungs zum Spielen. Egypts Lösung? Sie sucht ein Haus, das über einen unfertigen Raum verfügt, den sie zu ihrem Eigen machen können.
