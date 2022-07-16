Married to Real Estate
Folge vom 16.07.2022: Das Südstaaten-Haus
44 Min.Folge vom 16.07.2022
Gwen und Dennis sind bereits seit 35 Jahren glücklich verheiratet. Jetzt fehlen dem Paar noch die passenden vier Wände. Denn mit der Haussuche hat es bei den beiden bislang leider nicht geklappt. Ihr Wunsch? Ein Südstaaten-Haus in Canton, Georgia, das Tradition und Moderne verbindet. Während Maklerin Egypt Sherrod eine tolle Immobilie findet, landet auch Mike Jackson einen Treffer nach dem anderen.
