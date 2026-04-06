Maschek - Rückblick auf den MärzJetzt kostenlos streamen
Maschek
Folge 22: Maschek - Rückblick auf den März
25 Min.Folge vom 06.04.2026
Politik trifft Popkultur: Maschek enthüllen, was wirklich hinter den Ereignissen des vergangenen Monats steckt. Maschek blicken in ihrer Monatsrückschau erneut hinter die Kulissen politischer und popkultureller Ereignisse. Sie thematisieren Männerbünde, Rasenmäherlogik und den neuen ORF-Verhaltenskodex. Dazu kommen ein Jahr Dreierkoalition, 30 Jahre Pokémon, Fragen zu gerechter Entlohnung sowie ein Sponsorentrick von Hermann Maier. Ein Spritspartipp und ein Solidaritätssong runden die Ausgabe ab – immer mit dem Hinweis: Die Wahrheit liegt hinter den Bildern. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
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