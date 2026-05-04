Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Maschek

Maschek

ORF1Staffel 1Folge 23vom 04.05.2026
Maschek

MaschekJetzt kostenlos streamen

Maschek

Folge 23: Maschek

25 Min.Folge vom 04.05.2026

Bissig, schräg und nicht ganz ernst blicken "Maschek" in dieser Monatsrückschau hinter die Politik-Kulissen. Peter Hörmanseder und Robert Stachel vertonen aktuelle Szenen aus der Welt von Politik und Popkultur neu. Inhaltlich reicht die satirische Palette von Weltraummüll und Innenpolitik bis zu Kommissar Rex, Johanna Mikl-Leitner, H. C. Strache und Bitcoin. Stets pointiert und humorvoll kommentiert. Bildquelle: ORF/Hans Leitner

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Maschek
ORF1
Maschek

Maschek

Alle 1 Staffeln und Folgen