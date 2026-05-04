Maschek
Folge 23: Maschek
25 Min.Folge vom 04.05.2026
Bissig, schräg und nicht ganz ernst blicken "Maschek" in dieser Monatsrückschau hinter die Politik-Kulissen. Peter Hörmanseder und Robert Stachel vertonen aktuelle Szenen aus der Welt von Politik und Popkultur neu. Inhaltlich reicht die satirische Palette von Weltraummüll und Innenpolitik bis zu Kommissar Rex, Johanna Mikl-Leitner, H. C. Strache und Bitcoin. Stets pointiert und humorvoll kommentiert. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
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