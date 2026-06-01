Maschek
Folge 24: Maschek
25 Min.Folge vom 01.06.2026
Die beiden Synchron-Anarchos blicken mit brillant verdrehten Wahrheiten auf den vergangenen Monat zurück. Maschek zerlegt erneut den vergangenen Fernsehmonat und zeigt vertraute Bilder in völlig neuem Licht. Von Andi Knolls geheimen ESC-Aufgaben über Michael Ludwigs Müllchaos bis zu Werner Koglers "COSMÓ-Taktik" werden Politik, Sport und Popkultur satirisch verdreht. Kuriose Figuren wie Orban, Strolz oder das Königshaus erhalten skurrile Nebenrollen. Am Ende gilt: Klarheit schafft nur Maschek – denn die Wahrheit steckt hinter den Bildern.
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