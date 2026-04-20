Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
MEGA-MASCHINEN

Baumaschine auf vier Beinen - Schreitbagger im Einsatz

WELTFolge vom 20.04.2026
Baumaschine auf vier Beinen - Schreitbagger im Einsatz

Baumaschine auf vier Beinen - Schreitbagger im EinsatzJetzt kostenlos streamen

MEGA-MASCHINEN

Folge vom 20.04.2026: Baumaschine auf vier Beinen - Schreitbagger im Einsatz

52 Min.Folge vom 20.04.2026

Der Schreitbagger M 545 X der Schweizer Firma Menzi Muck ist ein Allrounder, der sogar in 2,50 Meter tiefem Wasser arbeiten kann. Er kann an steilen Hängen operieren, auf Schienen fahren und selbstständig auf LKWs klettern. Außerdem besitzt der allradgetriebene Bagger einen Teleskop-Arbeitsarm, der mit diversen Werkzeugen ausgestattet werden kann. Die Herstellung und spektakuläre Einsätze des Baggers werden in dieser Reportage dargestellt.

Alle verfügbaren Folgen