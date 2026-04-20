Baumaschine auf vier Beinen - Schreitbagger im EinsatzJetzt kostenlos streamen
MEGA-MASCHINEN
Folge vom 20.04.2026: Baumaschine auf vier Beinen - Schreitbagger im Einsatz
52 Min.Folge vom 20.04.2026
Der Schreitbagger M 545 X der Schweizer Firma Menzi Muck ist ein Allrounder, der sogar in 2,50 Meter tiefem Wasser arbeiten kann. Er kann an steilen Hängen operieren, auf Schienen fahren und selbstständig auf LKWs klettern. Außerdem besitzt der allradgetriebene Bagger einen Teleskop-Arbeitsarm, der mit diversen Werkzeugen ausgestattet werden kann. Die Herstellung und spektakuläre Einsätze des Baggers werden in dieser Reportage dargestellt.
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Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: welt