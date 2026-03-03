Gigant aus Stahl - Die größte bewegliche Maschine der WeltJetzt kostenlos streamen
MEGA-MASCHINEN
Folge 5: Gigant aus Stahl - Die größte bewegliche Maschine der Welt
49 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 6
Im brandenburgischen Reichenwalde wird im Tagebau die größte bewegliche Arbeitsmaschine der Welt eingesetzt: die Abraumförderbrücke F60. Schon seit den 1970er-Jahren transportiert der Metallkoloss bis zu 90.000 Tonnen Erde pro Schicht, um Braunkohle freizulegen. Damit übernimmt die F60 einen essentiellen Teil der Kohle-Gewinnung, umliegende Kraftwerke sind auf sie angewiesen. Die Reportage stellt das gigantische Gerät vor und erklärt, wie die Abraumbrücke funktioniert.
