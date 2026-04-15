Der XXL-Mähdrescher - Erntefabrik auf RädernJetzt kostenlos streamen
MEGA-MASCHINEN
Folge vom 15.04.2026: Der XXL-Mähdrescher - Erntefabrik auf Rädern
51 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6
In Zweibrücken in Rheinland-Pfalz befindet sich eines der größten Mähdrescher-Werke Europas. Weltweit werden die Nutzfahrzeuge ausgeliefert und eingesetzt. Der dort produzierte T670 ist eine komplette Erntefabrik auf Rädern: In einer Stunde kann der XXL-Mähdrescher bis zu 50 Tonnen Getreide ernten. Mit 4 Metern Höhe und 21 Tonnen Gewicht ist es zudem eines der größten landwirtschaftlichen Fahrzeuge der Welt. Die Reportage zeigt die Herstellung der Erntemaschine und begleitet sie im Einsatz.
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Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt