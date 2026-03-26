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MEGA-MASCHINEN

Der Mega-Diesel - Mit 13.600 PS übers Wasser

WELTFolge vom 26.03.2026
Der Mega-Diesel - Mit 13.600 PS übers Wasser

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MEGA-MASCHINEN

Folge vom 26.03.2026: Der Mega-Diesel - Mit 13.600 PS übers Wasser

49 Min.Folge vom 26.03.2026

MTU Friedrichshafen ist eine Marke der Rolls-Royce Power Systems. Ihre Antriebssysteme und Großdieselmotoren heizen beispielsweise Schiffen, Schwer- und Militärfahrzeugen oder Eisenbahnen ordentlich ein. Nicht selten bringen solche Antriebe Leistungen von bis zu 13.600 PS. Hergestellt werden die Mega-Diesel im idyllischen Friedrichshafen am Bodensee, eingesetzt werden die Motoren GMade in GermanyG aber inzwischen längst weltweit.

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