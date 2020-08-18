Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meiberger - Im Kopf des Täters

Folge 3: Die dunkle Seite | Staffel 1

ServusTVStaffel 1Folge 3vom 18.08.2020
48 Min.Folge vom 18.08.2020

Ein beliebter Kinderarzt soll mehrere Tankstellenüberfälle und einen Mord begangen haben. Er bestreitet es vehement. Meiberger soll ihm ein Geständnis entlocken.

ServusTV
