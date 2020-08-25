Folge 8: Gefangen | Staffel 1Jetzt kostenlos streamen
Meiberger - Im Kopf des Täters
Folge 8: Folge 8: Gefangen | Staffel 1
48 Min.Folge vom 25.08.2020
Meiberger wird von einer Psychopathin festgehalten, die ihn für den Tod ihres Sohnes verantwortlich macht. An einen Stuhl gefesselt bleibt Meiberger nur sein Verstand als Waffe gegen eine Frau, die nichts mehr zu verlieren hat.
