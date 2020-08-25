Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meiberger - Im Kopf des Täters

Folge 8: Gefangen | Staffel 1

ServusTVStaffel 1Folge 8vom 25.08.2020
Folge 8: Gefangen | Staffel 1

48 Min.Folge vom 25.08.2020

Meiberger wird von einer Psychopathin festgehalten, die ihn für den Tod ihres Sohnes verantwortlich macht. An einen Stuhl gefesselt bleibt Meiberger nur sein Verstand als Waffe gegen eine Frau, die nichts mehr zu verlieren hat.

