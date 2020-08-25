Folge 7: Tödliche Gedanken | Staffel 1Jetzt kostenlos streamen
Meiberger - Im Kopf des Täters
Folge 7: Folge 7: Tödliche Gedanken | Staffel 1
48 Min.Folge vom 25.08.2020
Eine Freundin von Meibergers Sohn Patrik hat sich vom Dach der Schule gestürzt und liegt seitdem im Koma. Patrik bezweifelt den Selbstmordversuch und bittet seinen Vater um Hilfe.
