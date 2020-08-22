Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meiberger - Im Kopf des Täters

Folge 4: Geister | Staffel 1

ServusTVStaffel 1Folge 4vom 22.08.2020
48 Min.Folge vom 22.08.2020

Wurde eine Jugendliche tatsächlich von einem Geist geholt, wie ihre Schwester behauptet? Meiberger wird mit einem Fall konfrontiert, der ihn tief in den Bereich der Parapsychologie katapultiert.

