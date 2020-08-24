Folge 6: Paranoia | Staffel 1Jetzt kostenlos streamen
Meiberger - Im Kopf des Täters
Folge 6: Folge 6: Paranoia | Staffel 1
48 Min.Folge vom 24.08.2020
Ein Patient von Meiberger glaubt, dass er von Spionen verfolgt wird. Meiberger kann ihn zwar beruhigen, doch kurze Zeit später wird er tot aufgefunden. Hat Meiberger die Situation falsch eingeschätzt?
