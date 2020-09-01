Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meiberger - Im Kopf des Täters

Folge 1: Mörderisches Spiel | Staffel 2

ServusTVStaffel 2Folge 1vom 01.09.2020
48 Min.Folge vom 01.09.2020

Meiberger soll einem Bombenleger, der die Polizei mit Rätseln in Atem hält, das Handwerk legen. Schon bald gerät er selbst ins Visier des Erpressers, der ihn als würdigen Gegenspieler auserkoren hat.

