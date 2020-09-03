Folge 3: Der Berg | Staffel 2Jetzt kostenlos streamen
Meiberger - Im Kopf des Täters
Folge 3: Folge 3: Der Berg | Staffel 2
48 Min.Folge vom 03.09.2020
Vor 30 Jahren verschwand Maria Lang spurlos am Untersberg. Nun steht sie plötzlich vor der Tür ihres Vaters Richard und scheint keinen Tag gealtert. Richard glaubt, dass sie in ein Zeitloch geraten ist, um dessen Existenz sich seit Generationen zahlreiche Legenden ranken. Seine anderen Kinder halten Richard für verrückt und wollen ihn entmündigen lassen. Meiberger soll das verhindern. Kann er die Wahrheit ans Licht bringen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Meiberger - Im Kopf des Täters
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0