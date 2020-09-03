Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Meiberger - Im Kopf des Täters

Folge 3: Der Berg | Staffel 2

ServusTVStaffel 2Folge 3vom 03.09.2020
Folge 3: Der Berg | Staffel 2

Folge 3: Der Berg | Staffel 2Jetzt kostenlos streamen

Meiberger - Im Kopf des Täters

Folge 3: Folge 3: Der Berg | Staffel 2

48 Min.Folge vom 03.09.2020

Vor 30 Jahren verschwand Maria Lang spurlos am Untersberg. Nun steht sie plötzlich vor der Tür ihres Vaters Richard und scheint keinen Tag gealtert. Richard glaubt, dass sie in ein Zeitloch geraten ist, um dessen Existenz sich seit Generationen zahlreiche Legenden ranken. Seine anderen Kinder halten Richard für verrückt und wollen ihn entmündigen lassen. Meiberger soll das verhindern. Kann er die Wahrheit ans Licht bringen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Meiberger - Im Kopf des Täters
ServusTV
Meiberger - Im Kopf des Täters

Meiberger - Im Kopf des Täters

Alle 4 Staffeln und Folgen