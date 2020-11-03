Folge 8: Schuld | Staffel 2Jetzt kostenlos streamen
Meiberger - Im Kopf des Täters
Folge 8: Folge 8: Schuld | Staffel 2
46 Min.Folge vom 03.11.2020
Barbara hält einen Mann gefangen, den sie für den Mörder ihrer Mutter hält. Als Meiberger dazukommt, versucht er die Situation zu klären. Doch er hat nicht mit Barbaras Entschlossenheit gerechnet.
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Meiberger - Im Kopf des Täters
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