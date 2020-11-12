Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Gemeindebau Österreich

Staffel 1 Folge 1: Kaffeekränzchen der besonderen Art

ATVStaffel 1Folge 1vom 12.11.2020
Staffel 1 Folge 1: Kaffeekränzchen der besonderen Art

Staffel 1 Folge 1: Kaffeekränzchen der besonderen ArtJetzt kostenlos streamen

Mein Gemeindebau Österreich

Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Kaffeekränzchen der besonderen Art

51 Min.Folge vom 12.11.2020Ab 12

Alice aus Möllerdorf will ins Erotikgeschäft einsteigen und hat dafür ein Fotoshooting gebucht, doch das Wetter spielt einfach nicht mit. In Linz treffen sich unterdessen Klaus, Ingrid und Hedwig zum gemütlichen Kaffeekränzchen. Ingrid bezeichnet sich selbst gerne als "Happy Messie" - außer sie hat schlechte Laune. Ein echtes Wiener "Unikat" ist der selbsternannte Wixerl. Er wurde einst beim Masturbieren hinter einer Glastüre erwischt, daher der Name.

Mein Gemeindebau Österreich
ATV
Mein Gemeindebau Österreich

Mein Gemeindebau Österreich

